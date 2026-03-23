Аномальную погоду обещают синоптики на предстоящей неделе
Источник фото: Вологодский ЦГМС погода
Погоду в регионе будет определять антициклон
Вологодские синоптики обещают аномально теплую погоду на предстоящей неделе, которую будет определять солнечный антициклон.
Всю неделю синоптики обещают небольшие морозы по ночам, а днем столбики термометров будут подниматься до отметок в +13… +14 градусов.
«В пятницу в западной части области увеличится облачность, возможны слабые осадки, на остальной территории без существенных изменений», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.
Всю неделю среднесуточная температура будет превышать климатическую норму.