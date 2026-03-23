Вологжане выбрали три логотопа к юбилею города

Началось итоговое голосование за проекты

В Вологде сегодня началось итоговое голосование за проекты эскиза логотипа к юбилею города. Жюри предстоит выбрать один из трех вариантов, которые набрали наибольшее количество голосов во время народного голосования.

Как сообщает telegram-канал ПривидеЛося, определилась тройка призеров во время голосования:

Андрей Васильев, (Вологда) — 1667 голосов

Арина Долотова (Вологда) — 1427 голосов

АО «Парадокс Аркитекче» (Москва) — 1387 голосов

Автор победившего логотипа будет объявлен 26 марта. Он получит диплом и денежный сертификат на сумму 100 000 рублей.