Вологжане выбрали три логотопа к юбилею города

Александр Черняткин
корреспондент
Началось итоговое голосование за проекты


В Вологде сегодня началось итоговое голосование за проекты эскиза логотипа к юбилею города. Жюри предстоит выбрать один из трех вариантов, которые набрали наибольшее количество голосов во время народного голосования.

Как сообщает telegram-канал ПривидеЛося, определилась тройка призеров во время голосования:

  • Андрей Васильев, (Вологда) — 1667 голосов
  • Арина Долотова (Вологда) — 1427 голосов
  • АО «Парадокс Аркитекче» (Москва) — 1387 голосов

Автор победившего логотипа будет объявлен 26 марта. Он получит диплом и денежный сертификат на сумму 100 000 рублей.

 

 

 
 
 
