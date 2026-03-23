С улиц Вологды убрали порядка 400 кубометров смета

Источник фото: Вологда.рф

Глава Вологды Сергей Жестянников рассказал о весеннем содержании города. Накануне специалисты продолжили рыхлить и вывозить снег, подметать улицы, мыть дороги и общественные пространства.

Днем для уборки города было задействовано 68 единиц спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ, самосвалы, экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, а также грейдеры, пылесосы и бульдозеры.

В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе пяти человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводят порядок во дворах.

Кроме того, продолжается работа по обновлению облика дорожных знаков, покраска оснований. Специалисты в ежедневном режиме проводят мойку остановочных павильонов, ограждений и общественного транспорта ПАТП № 1.

«Более 100 автобусов ежедневно проходят комплексную процедуру мойки. Специалисты моют машины после завершения смены, как снаружи, так и в салоне. Используются автоматические мойки и ручная уборка. За чистотой транспорта перед выходом на линию обеспечен ежедневный строгий контроль», — отметил Глава Вологды Сергей Жестянников.

По его словам, за минувшие сутки специалистам удалось вывезти с улиц 3750 кубометров снега и 270 кубометров смета.