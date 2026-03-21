В Череповце не нашлось желающих для застройки окраины Зашекснинского района

Аукцион по поиску подрядчика не состоялся

В Череповце не нашли желающих для комплексной застройки юго-восточной части Зашекснинского района города. Городская мэрия заявила, что аукцион признан несостоявшимся, сообщает портал GorodVo .

В этой части Череповца планировалось построить несколько индивидуальных жилых домов, а также домов блочной застройки высотой не более двух-трех этажей. Общая 8площадь объектов должна была составить порядка 28600 квадратных метров.

Цена аукциона составляла 142,7 млн рублей. Подрядчику лается семь лет для застройки территории.