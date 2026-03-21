В Вологде ищут подрядчика для ремонта улицы Мира

В Вологде в этом году запланирован ремонт улицы мира от улицы Герцена до железнодорожного вокзала. В настоящее время городские власти объявили конкурс по выбору подрядчика

Начальная цена контракта – 662,5 млн рублей. Победитель станет известен в начале апреля.

На этом участке будет полностью обновлено дорожное полотно и тротуары. Также подрядчик должен заменить все инженерные сети, ливневку, установить современное освещение, заменить светофоры и дорожные знаки.

Как пояснили в администрации города, участок улицы мира от Герцена до ж/д вокзала будет выполнен в той же стилистике, что и участок от Козленской до улицы Герцена.