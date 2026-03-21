Вологодские тренеры могут получить 1 млн рублей

В регионе реализуют программу «Земский тренер»

В Вологодской области с 2026 года началась реализация программы «Земский тренер», которая направлена на поддержку специалистов сферы физической культуры и спорта. Ее участники смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей за переезд на работу в малые населенные пункты.

«В 2026 году старт программы в регионе позволит привлечь первых тренеров и инструкторов-методистов в восемь муниципальных округов: Бабаевский, Вожегодский, Усть-Кубинский, Сямженский, Шекснинский, Вологодский, Харовский, Сокольский. Это значит, что наши дети и молодежь получат доступ к качественным занятиям спортом, а система подготовки спортивного резерва – новое развитие», – пояснил министр спорта Вологодской области Александр Мурогин.

Чтобы стать участником программы, специалист должен быть гражданином РФ, иметь высшее или среднее профессиональное образование, заключить трудовой договор с организацией физкультуры и спорта на условиях полного рабочего дня, а также переехать на работу в населенный пункт с численностью до 50 тысяч человек.

В федеральном бюджете на реализацию программы до 2028 года предусмотрено 2,73 млрд рублей.