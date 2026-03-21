Вологодский «Водоканал» перешел на усиленный режим

Глава Вологды Сергей Жестянников поручил усилить контроль качества воды в период таяния снега.

«Мы проводим предупредительные работы, связанные с более активной очисткой воды. В марте МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» перешел на усиленный режим работы. Разработан специальный протокол для этого времени года, чтобы минимизировать неприятный запах, проблема с которым может возникать в период паводка», — рассказал заместитель главы Вологды по ЖКХ и жилищным вопросам Артем Бурдаков.

В связи с уже начавшимся обильным таянием снега в реке поднимается уровень воды, она становится мутнее, возможен илистый запах. Чтобы вовремя отреагировать на эту ситуацию и оперативно принять меры, специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» берут исходную воду на анализ дважды в сутки – утром и вечером. Ее проверяют по целому ряду показателей: запах, цвет, мутность, ионы аммония, перманганатная окисляемость, общее микробное число, и так далее. Для очистки воды используются реагенты, концентрация которых меняется в зависимости от качества воды в водоисточнике.

«На данный момент качество воды позволяет использовать как водоисточник реку Вологду. При резком ухудшении показателей будем использовать наш резервный источник — озеро Кубенское. Длина водопровода от озера составляет 26 км, мы его полностью промыли и подготовили к работе», — рассказал генеральный директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Эдуард Абдуллаев.

Добавим, ежедневно с очистных сооружений Вологды в дома жителей подается 95 тыс. кубометров очищенной воды.