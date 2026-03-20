Советник губернатора Виктор Рябишин ушел в отставку

Правительственные СМИ сообщают об отставке советника губернатора 73-летнего Виктора Рябишина, который начал работу в правительстве региона еще во времена Вячеслава Позгалева.

Виктор Рябишин с августа 1999 года по январь 2005 года возглавлял департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области. С января 2005 года по октябрь 2012 года замещал должности первого заместителя губернатора области, вице-губернатора области.

При Олеге Кувшинникове Рябишин в качестве заместителя губернатора курировал вопросы гражданской защиты и социальной безопасности, охраны окружающей среды и природопользования.

В ноябре 2022 года Рябишин стал советником губернатора области, курируя взаимодействие с Русским географическим обществом, Российским союзом спасателей, историко-патриотическим клубом «Корабелы Прионежья», а также развитие национального парка «Русский Север».