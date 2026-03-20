В Вологодской области в 2026 году планируют создать 3500 новых рабочих мест

В Вологодской области в 2026 году будет создано 3500 новых рабочих мест благодаря инвестиционным проектам. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона рассказал председатель правительства Александр Мордвинов.

«Это говорит о том, что инвесторам — и местным, и из других регионов, и международным — очень комфортно у нас и нравится работать с Вологодской областью», - уточнил Александр Мордвинов.

Председатель правительства также пояснил, что регион открыт для инвесторов, а вологодские власти выполняют свои обязательства по привлечению новых средств.

От такого взаимодействия зависит появление новых рабочих мест благодаря появлению новых предприятий и модернизации существующих. Также улучшается деловой климат, который способствует привлечению новых инвесторов. Помимо этого, в регион поступают новые налоговые отчисления, укрепляя экономику региона.

Напомним, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал увеличение инвестиций в основной капитал. Это обещание было выполнено, и наш регион продолжает активно привлекать инвестиции для реализации ключевых проектов, - сообщает ИА «Вологда регион».