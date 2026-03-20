Масштабная ярмарка нового формата открывается сегодня в Вологде

Сегодня в Вологде открывается ярмарка нового формата «Вологодская страница». Все мероприятия пройдут в Вологде с 20 по 22 марта. Главной площадкой станет «Русский дом».

«Вологжан ждут встречи с известными российскими и вологодскими прозаиками и поэтами, художниками и музыкантами, книжная ярмарка, лекции и кинопоказы, концерты, мастер-классы и многое другое», - рассказал в соцсетях глава города Сергей Жестянников.

Всего в рамках ярмарки запланированы более 50 различных мероприятий. На некоторые из них нужно предварительно зарегистрироваться.

Глава города также пояснил, что ярмарка – часть Всероссийского проекта «Центр культурного притяжения – Россия».