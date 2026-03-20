Источник фото: Вологодский ЦГМС

В выходные усилится влияние антициклона

Вологодские синоптики заявили о начале астрономической весны, которая наступает 20 марта.

После сегодняшнего пасмурного дня с осадками во второй половине в регион вновь придет антициклон.

«В субботу днем под влиянием следующего антициклона с запада в регионе вновь установится сухая и малооблачная погода, максимальная температура составит +7… +9 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Чуть теплей будет в воскресенье и в понедельник – днем до +12 градусов.

Начиная со вторника антициклон начнет сдавать свои позиции и возрастет вероятность осадков.