В Шекснинском округе сегодня закроют железнодорожный переезд

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: Максим Константинов, Global Look Press

Автомобилистов просят отнестись к этому с пониманием


В Шекснинском округе сегодня закроют железнодорожный переезд на станции Чебсара. Движение через переезд будет ограничено с 13:00 до 22:00 в связи с ремонтными путевыми работами.

«Пропуск автотранспорта будет осуществляться в то время, когда переезд свободен от движения поездов и нахождения на путях ремонтно-путевой техники», - сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Возможный вариант объезда – через деревни Жайно и Чурилово.

Железнодорожники просят автомобилистов с пониманием отнестись к работам и учесть это обстоятельство при планировании поездок.

