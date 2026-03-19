Охотинспекторы случайно нашли пропавшее почти 10 лет назад ружье

Потеряно оружие тоже было случайно

Вологодские охотинспекторы случайно обнаружили двуствольное охотничье оружие, которое было потеряно в 2017 году. Как сообщает группа «Главохота Вологодской области», в январе этого года в Вологодском округе во время проверки одного из охотников выяснилось, что у него нет документов на двустволку, с которой он ехал на охоту.

«В подобном случае охотинспектор обязан изъять ружье, составив протокол изъятия, и передать в местный отдел полиции, что было и сделано. Подобных случаев в Вологодской области фиксируется ежегодно около десятка, но этот случай особенный», - говорится в группе главохоты в соцсетях.

Как оказалось, ружье было потеряно в 2017 году другим охотником. Мужчина рассказал, что он ехал на снегоходе, а двустволка находилась в санях. Позже он обнаружил, что ружье по дороге выпало.

Как говорится в сообщении, если бы не инспекторская проверка, оружие продолжало бы числиться в потеряшках.