Источник фото: Страница Юрия Сапожникова в соцсетях

Заместитель главы Вологды Юрий Сапожников сложил с себя полномочия председателя Ассоциации муниципальных образований Вологодской области. Об этом Сапожников написал в соцсетях и поблагодарил коллег за доверие, поддержку и конструктивный диалог.

«Для меня было честью возглавлять Совет, который объединяет все муниципалитеты региона», - написал Сапожников.

При этом заместитель главы Вологды остался в составе совета, где в настоящее время представляет интересы областного центра.