Для работы на вологодских предприятиях будут привлечены студенческие отряды

В Вологде для работы на промышленных предприятиях будут привлекать студенческие отряды. По словам главы города Сергея Жестянникова, формирование отрядов начнется уже в апреле. А в настоящее время формируется список предприятий, которые смогут привлекать студентов на временные работы.

«Формировать студенческие трудовые отряды начнем весной, чтобы к сезону ремонтов предприятия понимали, на какую помощь могут рассчитывать. С некоторыми городскими компаниями уже есть договоренности о трудоустройстве ребят. Это станет важным этапом развития молодежной трудовой активности и укрепления связей образовательных организаций с предприятиями города. Таким образом, проект позволит решить сразу две важные задачи: повысить уровень профессиональной подготовки молодых кадров и поддержать инфраструктуру города Вологды», – рассказал Сергей Жестянников.

О готовности формировать студенческие отряды уже заявили в Вологодском строительном колледже, Вологодском индустриально-транспортном техникуме, Вологодском колледже связи и информационных технологий. Работодатели предложат студентам целый ряд направлений: строительство и ремонт дорог, отделочные работы, благоустройство городских территорий и озеленение, ремонт автотранспорта и работу в регистратурах медицинских учреждений.

Студентов готовы принять МКУ «Зеленстрой», АО «ПАТП №1», ООО «ПКТ СТРОЙ», Вологодская городская поликлиника № 4, ОАО «Авто-стандарт», ООО «Энергоэкспертстрой», ООО «Дорсервис», а также ООО «Магистраль». Списки как студентов, так и работодателей продолжают пополняться.