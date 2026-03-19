Температурная аномалия прервется в Вологодской области мокрым снегом

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Накануне только в двух населенных пунктах были обновлены температурные рекорды

Вчера в Вологодской области только в двух населенных пунктах синоптики зафиксировали новые температурные рекорды – в Тотьме и в Вытегре. В обоих городах обновлены рекорды 2015 года. В Тотьме накануне воздух прогрелся до +10,7 градуса, что лишь на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда, а Вытегре максимальная температура воздуха составила +12,3 градуса, обновив рекорд в +9,9 градуса.

Впрочем, завтра температурная аномалия может прерваться с приходом циклона, из-за чего возможны небольшие осадки. Причем, в утренние часы при похолодании возможен мокрый снег. Правда, осадков ожидается немного. К примеру, в Вологде синоптики обещают не более 1 мм осадков.

В субботу и в воскресенье инициативу вновь перехватит скандинавский антициклон и погода улучшится. На следующей неделе, по предварительным данным, станет еще теплей и столбики термометров вновь могут устремиться к рекордным значениям.