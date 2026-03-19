Еще одна «научная» площадка для детей появится в Вологде

В Вологде появится третья «научная» площадка для детей. Она будет организована на площади Федулова и посвящена направлению «Физика». Об этом рассказал глава Вологды Сергей Жестянников во время прямого эфира.

«Площадка на площади Федулова - это популярная локация, где гуляет много детей, так что новая научная площадка по направлению «Физика» будет востребована. Кроме того, юные вологжане смогут не только играть на ней, но и узнавать новое об устройстве мира и физических законах», – рассказал Сергей Жестянников.

Научная площадка будет рассчитана на детей до 12 лет, на ней установят два игровых комплекса и 11 интерактивных модулей, оснащенных QR-кодами с разъясняющей информацией. Например, на платформе, передвигая элементы, можно будет запустить ток в электрической цепи. В игровом модуле «Кинематограф» дети, вращая ручку, увидят эффект мультипликационного фильма.

Также на площадке появится модуль «Береговой маяк», который познакомит с работой источников света – от светодиода и лампы накаливания до огромного маяка. Будет и модуль, позволяющий изучить Азбуку Морзе.

Кроме того, детские площадки будут установлены по адресам: ул. М. Поповича, 18-20, ул. Архангельская, 11 и ул. Карла Маркса, 117. Проектная документация на все объекты уже готова, закупки объявлены. Заключить контракты с подрядчиками планируется в середине апреля. Все работы должны быть завершены до 1 сентября 2026 года.