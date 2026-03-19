Молодая вологжанка пополнила перечень террористов и экстремистов

Молодая уроженка Вологды Елизавета Неуступова пополнила перечень террористов и экстремистов. Ее данные появились в открытом реестре Росфинмониторинга.

«В этом перечне указано: «Неуступова Елизавета Евгеньевна, 14 сентября 2001 года рождения, город Вологда», - уточняет издание «Царьград».

Как ранее сообщал NewsVo, вологжанка в последнее время проживала в Санкт-Петербурге, где начале февраля бросила два «коктейля Молотова» в здание благотворительного фонда «Доброволец». В результате теракта помещение благотворительного фонда, где находился пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, выгорел полностью.

Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Статья, по которой обвиняется девушка, предусматривает наказание до 20 лет колонии.

Напомним, что Елизавета приехала в Санкт-Петербург из Вологды для поступления в Технологический университет. Правда, по данным СМИ, в последнее время она оставила учебу и работала в магазине одежды.