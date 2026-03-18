Сергей Жестянников показал обновленный Кремлевский сад

Александр Черняткин
благоустройство контракт администрация Кремлевский сад

Благоустройство будет проходить при поддержке «ФосАгро»


Глава Вологды Сергей Жестянников показал, как изменится Кремлевский сад в процессе благоустройства. По его словам, сохранятся существующие планировочные решения и отсылки к исторически существовавшим локациям. К примеру, при проектировании малых архитектурных форм - сцен и беседок использовались исторические фотографии с изначальным видом этого общественного пространства.

«Задача была сохранить исторический облик, для этого мы подняли все исторические фотографии объекта. На их основании будем создавать современное и комфортное общественное пространство. При этом сад будет рифмоваться в плане стилистики с набережной, которую мы также благоустраиваем в этом году. Главное – минимизируем количество убранных деревьев, уберём только больные деревья. Город должен быть зелёным. Все работы пройдут под строгим контролем комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области», — уточнил Жестянников.

На территории сада будет организована событийная площадь со сценой для проведения мероприятий, современная детская площадка, а рядом с ней зона отдыха с качелями, места отдыха вдоль дорожек и пруда, сохранится и площадка для изучения детьми правил дорожного движения.  На холме рядом с каскадом прудов построят беседку с лестницей-амфитеатром. Здесь можно будет устраивать небольшие мероприятия и концерты.

На прудах появятся причалы для доступа к воде, планируется организовать работу катамаранов и лодок. Будет сохранен и исторический мостик. Различные церемонии можно будет проводить в небольших беседках около пруда.

В саду сделают удобные дорожки, скамейки, новое освещение, модульный туалет. В парке будут работать шесть нестационарных торговых объектов с едой и напитками.

В дальнейшем проект будет вынесен на обсуждение архитектурно-градостроительного совета.

Благоустройство Кремлёвского сада продолжит комплексную работу по преображению исторической части города.

