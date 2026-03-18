Василий Перевалов был учредителем нескольких крупных компаний

Скончался один из самых крупных бизнесменов Великого Устюга Василий Перевалов.

Предпринимательской деятельностью Василий Перевалов начал заниматься в 1996 году, организовав предприятие по выпуску хлебопекарной продукции «Пчелка».

Позже предприятие выросло до группы компаний, которая занимается строительством, туризмом, недвижимостью, торговлей, энергетикой и обслуживанием жилого фонда.

В городе Перевалов известен также, как крупный меценат и общественный деятель.

Это был человек, чья судьба неразрывно связана с Великим Устюгом, его благоустройством и развитием. Это был крупный предприниматель, общественный деятель и истинный патриот своей малой родины. Его уход — невосполнимая потеря для всех, кто знал этого деятельного и отзывчивого человека, - сообщает районная газета «Советская мысль».