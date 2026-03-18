В Вологодской области в этом году высадят более 270 тысяч деревьев

Александр Черняткин
акция деревья правительство

Источник фото: Сад памяти.рф

Деревья будут высажены как в населенных пунктах, так и на землях лесного фонда


В Вологодской области в этом году будет высажено более 270 тысяч деревьев. Регион присоединится к международной акции «Сад памяти».

«Вологодская область присоединяется к международной акции «Сад памяти» уже седьмой год подряд. В этом сезоне планируем высадить свыше 270 тысяч деревьев на площади более 120 гектаров. Отмечу, что всего за время проведения акции в нашем регионе было посажено более 3,1 миллиона деревьев на площади около 1,2 тысячи гектаров. Традиционно мероприятия по высадке деревьев организуем как в населенных пунктах, так и на землях лесного фонда во всех без исключения муниципалитетах Вологодчины», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Цель международной акции – увековечить подвиг каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны. В этом году особое внимание будет уделено памяти участников специальной военной операции.

Присоединиться к акции «Сад памяти» могут все желающие. Для этого необходимо зайти на официальный сайт https://сад-памяти.рф/, выбрать на интерактивной карте нужный регион, ближайшую локацию и зарегистрироваться. Здесь также можно рассказать о том, кому посвящено дерево, чтобы получить электронный сертификат, который будет напоминать об участии в этом событии.

