Сергей Жестянников показал обновленную набережную Вологды

Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова

Ее благоустройство обойдется в 1,3 млрд рублей


Глава Вологды Сергей Жестянников показал обновленный проект набережной реки Вологды. По его словам, благоустройство 1 этапа набережной возобновятся уже в марте и завершится летом. Также определен подрядчик на благоустройство второго этапа – от улицы Лермонтова до Красного моста, а на противоположном берегу от Красного моста до улицы Энгельса.

«Общая стоимость работ по благоустройству набережной реки Вологды составляет свыше 1,3 млрд рублей из бюджетов трёх уровней. Это один из ключевых объектов к 880-летию Вологды», - рассказал Жестянников во время прямого эфира.

 
Материалы по теме
В Череповце водитель «Лады» сбил на «зебре» двух маленьких девочек
Череповецкий «Алмаз» впервые в истории не попал даже в плей-ин «молодежки»
Гендиректор Корпорации развития работала по поддельному диплому