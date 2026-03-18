Сергей Жестянников показал обновленную набережную Вологды
Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова
Ее благоустройство обойдется в 1,3 млрд рублей
Глава Вологды Сергей Жестянников показал обновленный проект набережной реки Вологды. По его словам, благоустройство 1 этапа набережной возобновятся уже в марте и завершится летом. Также определен подрядчик на благоустройство второго этапа – от улицы Лермонтова до Красного моста, а на противоположном берегу от Красного моста до улицы Энгельса.
«Общая стоимость работ по благоустройству набережной реки Вологды составляет свыше 1,3 млрд рублей из бюджетов трёх уровней. Это один из ключевых объектов к 880-летию Вологды», - рассказал Жестянников во время прямого эфира.