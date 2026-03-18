Гендиректор Корпорации развития работала по поддельному диплому

Генеральный директор Корпорации развития Вологодской области Ирина Батогова признана виновной по статье за использование поддельного диплома о высшем образовании. Приговор по делу вынесен сегодня городским судом Вологды.

«Судом установлено, что летом 2024 года, не имея высшего образования, но имея намерение занять должность генерального директора АО «Корпорация развития Вологодской области», жительница областного центра использовала копию поддельного диплома о высшем образовании одного из московских финансовых институтов, предоставив его в отдел кадров для трудоустройства», - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Сама Ирина Батогова в суде вину не признала.

Суд приговорил ее к шести месяцам ограничения свободы, в течение которых она обязана 1 раз в месяц являться на регистрацию в контролирующий орган.

Приговор в законную силу не вступил и, возможно, будет обжалован.