Вологжанка хотела получить несколько миллионов рублей погибшего в СВО бывшего мужа

Источник фото: Илья Московец, news.ru

Жительница Кич-Городецкого округа хотела получить миллионные выплаты бывшего супруга, который погиб во время специальной военной операции. Несмотря на то, что с бывшим супругом женщина разошлась почти 20 лет назад, штамп в паспорте оставался. Мать погибшего мужчины потребовала через суд признать право на меры социальной поддержке утратившими, поскольку ответчица с 2010 года живет с другим мужчиной.

«51-летняя ответчица приведенные истицей факты не отрицала. Однако в суде женщина заявила, что желает получить причитающиеся по закону выплаты в качестве «моральной компенсации», поскольку прожила с сыном истицы более десяти лет, в период совместного проживания он злоупотреблял спиртным, не работал, семью не содержал», - рассказали в пресс-службе судов области.

Суд пришел к выводу, что наличие штампа в паспорте не является основанием для получения выплат, предусмотренных членам семей погибших военнослужащих. Таким образом, ответчица утратила право на получение страховой суммы.