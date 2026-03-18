Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

В первую очередь проведут уборку центральных и магистральных улиц

В Вологде начали мыть дороги. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, мойка проводится только при плюсовых температурах, чтобы избежать образования наледи на проезжей части.

«По улицам города уже начали курсировать комбинированные дорожные машины для поливки дорог. Переоборудовали несколько КДМ для весенней уборки. Промываем проезжую часть, сбиваем пыль с дороги, чтобы воздух был чище. Также очищаем тротуары во всех районах, вывозим снег, ведём штыкование снежных куч», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

С наступлением более теплой погоды на улицы постепенно будут выводить дополнительные КДМ для мойки проезжей части. На данный момент влажная уборка проходит на центральных и магистральных улицах. В дальнейшем техника будет работать и в других микрорайонах Вологды.