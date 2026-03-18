На Вологодчине седьмой день подряд обновляются температурные рекорды

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Максимальная температура накануне была зафиксирована в Вытегре

В Вологодской области седьмой день подряд обновляются температурные рекорды. Накануне максимальная температура в регионе была зафиксирована в Вытегре, где столбики термометров поднялись до отметки в +11,9 градуса, что на полградуса выше показателей 2015 года (+11,4 градуса).

Также обновлены показатели 2015 года в Вологде, Тотьме и Никольске. В Никольске вчера была зафиксирована температура в +11,8 градуса (в 2015 году +11,7 градуса), в Тотьме +10,9 градуса (в 2015 году +10,3 градуса, а в областном центре максимальная температура составила +11,3 градуса, значительно обновив рекорд 2015 года (+8,5 градуса).