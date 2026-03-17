Ушел из жизни бывший зампред Вологодской городской Думы

Источник фото: Страница Юрия Сапожникова в соцсетях

Михаил Зарецкий скончался на 76-м году жизни

Скончался бывший заместитель председателя городской Думы Вологды, почетный гражданин города Михаил Зарецкий.

Михаил Зарецкий избирался сначала депутатом городского Совета народных депутатов, а затем и городской Думы.

«Приоритетным направлением деятельности Михаила Зарецкого в представительном органе всегда были вопросы социально-экономического развития города Вологды. Замещая в Вологодской городской Думе должность заместителя председателя представительного органа, Михаил Давыдович координировал деятельность постоянного комитета по бюджету и налогам и постоянного комитета по экономической политике и муниципальной собственности», – сообщает городская администрация Вологды.

Михаил Зарецкий награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отмечен званием «Почетный работник текстильной и легкой промышленности», а также знаком «За заслуги перед Вологдой».