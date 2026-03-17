Газовщики навязали вологжанину повышенную цену на подключение к газу

Мужчина хотел провести газ в свой гаражный бокс

Компания «Газпром газораспределение Вологда» навязала вологжанину завышенную цену при подключении газа. Так посчитали вологодские антимонопольщики после рассмотрения его заявления. По словам представителей УФАС, в приложении к проекту договора стоимость услуги была оценена в 1,221 млн рублей.

«По мнению Газпрома, такая цена установлена потому, что работы по технологическому присоединению должны вестись по индивидуальному проекту в связи с необходимостью перехода через водную преграду – Майцовский ручей», - рассказали в ведомстве.

Однако антимонопольщики провели расследование и пришли к выводу, что ручей не впадает в реку Содему и не является водной преградой. Соответственно, представители Газпрома не должны устанавливать плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

«Вологодское УФАС пришло к выводу, что направленный гражданину договор является навязыванием завышенной стоимости, а непринятие мер по урегулированию разногласий по договору образуют состав административного правонарушения», - уточнили в антипонопольном управлении.

Несмотря на то, что АО «Газпром газораспределение Вологда» опротестовало решение в судах двух инстанций, суд согласился с мнением УФАС и оштрафовал газовщиков на 350 тысяч рублей.