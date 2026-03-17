В Вологде в этом году от борщевика обработают более 70 га

Источник фото: Вологда.рф борщевик

Опасное растение будут выкашивать и обрабатывать гербицидами

В Вологде в этом году борщевик будут убирать на площади более 70 га. Контракт на выполнение работ уже заключен.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, запланирован как покос опасного растения, так и обработка гербицидами. В частности, у рек борщевик будут вручную, чтобы не допустить попадания химикатов в воду.

Механическим способом борщевик будут убирать на площади более 20 га - на берегу реки Шограш, в Осановском проезде и на улице Поэта Александра Романова. На территории более 50 га будет проведена обработка гербицидами. Подрядчику предстоит обработать зеленые зоны и территории вдоль улиц в разных микрорайонах Вологды. Всего – более 100 локаций.

Первый этап обработки продлится с мая по середину июня. Повторная обработка запланирована на вторую половину лета, ее завершат к середине августа. Сейчас подрядчик формирует бригады и готовит необходимое оборудование.

Также в мае стартует покос травы. Как и в прошлом году, им будет заниматься МКУ «Зеленстрой».