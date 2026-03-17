Житель Вожегодского округа поиграл на бирже за счет соседки

Общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей

Житель Вожегодского округа решил «поднять денег» на бирже за счет соседки. По словам женщины, в конце мая прошлого года к ней пришла соседка и попросила банковскую карту для перевода денег. Доверчивая женщина пришла к ней домой, где супруг соседки совершал непонятные манипуляции с приложением «Сбербанк онлайн».

«Включив громкую связь, по указанию собеседника он начал совершать какие-то операции. Что именно происходило, она не понимала, но видела, что ответчик направлял камеру своего телефона на ее телефон и наоборот», - рассказали в пресс-службу судов области.

В общей сложности с ее карты мужчина перевел более 100 тысяч рублей, а также оформил на нее кредит в размере почти 340 тысяч рублей и тоже куда-то его перевел.

Через два дня все повторилось и с кредитной карты женщин «ушли» еще 100 тысяч рублей. Еще через пару недель сосед снова попросил перевести деньги и списал почти 100 тысяч рублей.

Только тогда женщина стала понимать, что это обман и обратилась с заявлением в полицию, а затем в суд с требованием вернуть 450 тысяч рублей.

Сам ответчик в суде заявил, что переводил деньги в счет инвестиций, но деньги ему не вернули.