В Вологде приводят в порядок «умные» остановки

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

В Вологде начались работы по очистке «умных» остановок. Всего в ходе весенней уборки предстоит вымыть более 270 остановочных комплексов.

«Павильоны очищают механизированным способом при помощи комбинированной дорожной машины, керхера и вручную. Мойку проводят при плюсовых температурах, чтобы не допустить образование наледи. Применяют для этого специальные технические моющие средства. В апреле начнем приводить в порядок и обычные остановки в разных районах города. В течение весны и лета остановочные комплексы будут вымыты в несколько циклов. Делаем Вологду чище, комплексно готовим ее к лету, ведь именно из таких деталей и складывается облик областной столицы», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

За день специалисты моют порядка 10-15 остановочных комплексов. В порядок приводят как сами комплексы, так и посадочные зоны. Планируется, что до 1 мая остановки вымоют дважды.

Летом частота уборки конструкций будет увеличена, чтобы эффективно бороться с пылью. Будет увеличено и количество бригад, задействованных на мойке.

Для поддержания чистоты в текущем режиме осуществляется постоянный мониторинг состояния остановок. Жители Вологды также могут сообщить о необходимости уборки в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 72-35-53 и 72-45-00.

Помимо остановок, глава Вологды поручил привести в порядок и покрасить дорожные опоры и ограждения мостовых сооружений, а также порядка 50 памятников и арт-объектов.