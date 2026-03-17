Почти 700 работников здравоохранения работают в регионе по социальным программам

Источник фото: Минздрав Вологодской области

В общем количестве прибывших – почти 500 врачей

В Вологодской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2012 года привлечено почти 700 работников здравоохранения. Такие данные приводит региональное министерство здравоохранения. Из общего числа прибывших – почти 500 врачей и около 200 фельдшеров и медицинских сестер.

«Результат, который мы видим – это не сухая статистика. Это конкретные медицинские работники больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Работа по усилению кадрового состава в здравоохранении будет продолжена. В этом году запланировано трудоустроить дополнительно 72 специалиста. На данный момент уже оформлено восемь соглашений с медицинскими работниками, готовыми работать в малых населённых пунктах региона», - рассказал и.о. главы регионального Минздрава Игорь Петчин.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при софинансировании из регионального и федерального бюджетов. По их условиям предоставляются единоразовые компенсационные выплаты специалистам, переехавшим на работу в сельскую местность.

В Вологодской области размер такой единовременной выплаты для врачей, выезжающих в села и поселки городского типа, составляет от 2,5 до 3 миллионов рублей, для среднего медицинского персонала — от 1 до 1,5 миллионов рублей.