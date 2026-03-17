В Вологде приостановлен контракт на благоустройство площади Революции
Опубликовано
Источник фото: «Красный север»
В Вологде приостановлено проведение аукциона по благоустройству площади Возрождения и площади Революции. С жалобой в антимонопольную службу обратилось ООО «Уралагротехсервис» из Башкирии.
Как посчитали башкирские коммерсанты, в аукционной заявке прописаны необоснованные барьеры для участников, а также отсутствуют четкие критерии оценки, что ведет к ограничению участников закупки.
Жалобу рассмотрит областное управление ФАС. В случае, если ее признают обоснованной, будет проводится новый аукцион. Стоимость контракта – 823 млн рублей. При этом благоустройство должно быть завершено до 27 ноября текущего года.