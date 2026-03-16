В Вологодской области вновь обновлены температурные рекорды

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Максимальная температура зафиксирована в Никольске

В Вологодской области шестой день подряд обновляются температурные рекорды. При этом самая высокая температура 16 марта зафиксирована в Никольске – 11,8 градусов, что выше показателей 2015 года (8,1 градуса).

В остальных городах также обновлены показатели 2015 года. В Бабаеве температура сегодня составила 10,7 градуса (в 2015 году +10,1), в Великом Устюге 10,2 градуса (в 2015 году +8,1 градуса), в Вытегре +11,4 градуса (в 2015 году +9,4 градуса), в Тотьме максимум дня +10,2 градуса (в 2015 году +7,9 градуса).

В Вологде синоптики сегодня зафиксировали температуру в 10,2 градуса, что почти в два раза выше показателей 2015 года (+5,6 градуса).

Завтра синоптики также обещают аномальную погоду с температурой до +12 градусов.