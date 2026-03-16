В Вологде 24 торговых объекта обновились в соответствии с дизайн-кодом города

В Вологде визуальный стиль обновили хлебобулочные магазины, продуктовые павильоны и киоски в разных микрорайонах города. Всего до конца 2026 года в Вологде планируется привести в соответствие с новой стилистикой 224 нестационарных торговых объекта.

«Вместо броских и разноцветных конструкций собственники устанавливают лаконичные вывески, которые гармонично сочетаются с архитектурным обликом зданий. Наша цель — сделать облик города узнаваемым и привлекательным, сохранив при этом аутентичность каждого района и квартала. Продолжим внедрять дизайн-код и дальше, чтобы к юбилею города в 2027 году Вологда обрела свой неповторимый стиль», — рассказал глава города Сергей Жестянников.

Единый стиль входят требования к оформлению информационных конструкций, нестационарных торговых объектов, фасадов, правилам озеленения, освещения, нормам расстояния до других объектов, шрифтов и многое другое. Ключевыми цветовыми решениями выступают белый, красный и серый цвета. В качестве материалов используется дерево, металл и стекло. Применяются также фирменные графические элементы — паттерны, которые уже стали узнаваемыми для вологжан и туристов.

Ранее внешний облик изменили шиномонтажная мастерская на Пошехонском шоссе, 14; цветочные магазины на ул. Северной, 10Б, ул. Карла Маркса, 115, и ул. Горького, остановка «Площадь Чайковского».

К новому дизайн-коду также присоединились хлебобулочные магазины по адресам: с. Молочное, ул. Мира, 3; ул. Северная, 15; ул. Фрязиновская, 21; ул. Панкратова, 66; Окружное шоссе, 26; Окружное шоссе, 23; ул. Октябрьская, 27; ул. Карла Маркса, 117; ул. Гагарина, 23; ул. Ленинградская и остановка «Гончарная»; ул. Козлёнская, 70.

Кроме того, обновление визуального стиля провели продуктовые павильоны и киоски на ул. Козлёнской, 70; Октябрьской, 60; ул. Некрасова, 78; ул. Текстильщиков, 16; а также торговые автоматы на ул. Галкинской, 87; ул. Беляева, 10.