Вологодские депутаты предложили запретить питбайкам ездить по дорогам

С такой инициативой выступил спикер регионального парламента

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин предложил запретить питбайкам ездить по дорогам общего пользования. С такой инициативой Заварин выступил на заседании постоянного комитета парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. По его словам, проблема эксплуатации питбайков является актуальной для всех регионов.

«Резкий рост популярности питбайков, мопедов, электросамокатов и скутеров, их доступность на рынке, безответственное и халатное поведение родителей несовершеннолетних привели к увеличению детской аварийности на дорогах. За последние три года в России произошло более 5,5 тысяч ДТП с участием подростков, управляющих мототехникой, в которых погибло 150 человек. У нас на Вологодчине за последние пять лет количество ДТП, связанных с питбайками, увеличилось в 8 раз, а число раненых – в 8,5 раз», - пояснил Заварин.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, питбайки сейчас не относятся ни к одной категории транспортных средств. Часто у техники нет габаритных огней, указателей поворотов, зеркал, звуковых сигналов и полноценных выхлопных систем.

При этом нет нормы, запрещающей питбайки на дорогах общего пользования, а привлечь к ответственности виновников ДТП практически невозможно.

Заварин предложил обратиться в правительство РФ с предложением о полном запрете на движение питбайков по дорогам общего пользования.