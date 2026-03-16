Вологжанка отправится в колонию за смертельное ДТП

В Вологде вынесен приговор 62-летней женщине, которая совершила смертельное ДТП. В результате аварии серьезные травмы получил 36-летний мужчина. Авария произошла 13 июля прошлого года на перекрестке улиц Ленинградская и Ярославская областного центра.

Как уточнили в прокуратуре Вологды, женщина за рулем автомобиля «Кia SOUL» при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался», - уточнили в прокуратуре Вологды.

Женщина судом признана виновной в ДТП и отправлена на 1 год и 3 месяца в колонию-поселение. Судом также удовлетворены исковые заявления родителей потерпевшего, его супруги на суммы от 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.