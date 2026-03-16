Фильм про нюксенскую деревню взял серебро международного кинофестиваля

Фильм про деревню Пожарище Нюксенского округа взял серебро Международного туристического кинофестиваля «Диво Мира», который прошел в Китае. Всего в конкурсе участвовали 125 проектов из России, Беларуси, Индонезии, Индии, Иордании, Катара, КНР, Киргизии, ОАЭ, Омана, Турции и Узбекистана.

«В категории «Документальные фильмы» второе место заняла картина, посвященная национальной деревне Пожарище в Нюксенском округе, где подвижники сохраняют народные традиции Русского Севера. Третье место в категории «Короткометражные фильмы» в номинации «Туристические направления» присуждено ролику о селе Ферапонтово Кирилловского округа. Здесь расположен знаменитый ансамбль Ферапонтова монастыря с уникальными фресками Дионисия, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Обе картины являются частью цикла «Семь – чудес Вологодчины», снятого отделом кинематографии областной дирекции творческих проектов и киностудией «ВолК».

Ранее серия короткометражных фильмов уже была отмечена наградой туристического фестиваля «Диво Евразия»: тогда видеопроект о вологодской деревне Пожарище занял гран-при, а картина о селе Ферапонтово – второе место. Такое признание открыло вологжанам путь на международный уровень, - сообщает пресс-служба губернатора.