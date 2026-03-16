Вологодские синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Погоду будет определять мощный антициклон

Погоду в Вологодской области на предстоящей неделе будет определять мощный антициклон, благодаря чему сохранится теплая погода, преимущественно без осадков. Правда, аномалии среднесуточной температуры будут сокращены из-за холодных ночей.

Сегодня в регионе ожидается до +9… +12 градусов тепла. Аналогичная погода сохранится во вторник и в среду.

«В ночь на четверг без существенных изменений, все также будет подмораживать. Днем к западным границам области приблизится атмосферный фронт, однако на фоне высокого атмосферного давления, существенных осадков он не принесет, лишь местами пройдет небольшой дождь», рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В ночь на пятницу местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, дневная температура составит до +10 градусов.

В выходные дни влияние теплого антициклона сохранится.