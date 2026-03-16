Валентина Артамонова пойдет в областной парламент

Депутат Госдумы приняла предложение Георгия Филимонова

Депутат Госдумы от Вологодской области Валентина Артамонова приняла предложение Георгия Филимонова пойти на выборы в региональный парламент. Артамонова подала документы на участие в процедуре предварительного голосования от «Единой России».

«Более 40 лет я работала в финансовой системе Вологодской области, мой профессиональный опыт и знания сейчас нужны здесь, дома, чтобы заниматься задачами, поставленными нашим президентом Владимиром Путиным по обеспечению устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов», - написала Артамонова на своей странице в соцсетях.

Также Валентина Артамонова намерена развивать и укреплять женское движение в Вологодской области.