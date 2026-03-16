Новые температурные рекорды установлены в Вологодской области

В Никольске побит рекорд 82-летней давности

В Вологодской области накануне пятый день подряд обновились рекорды температуры. При этом максимальные температуры установлены в восточных округах. В частности, в Никольске синоптики зафиксировали температуру в 12,4 градуса, что превысило максимальные значения 1944 года (+7,5 градуса).

В Тотьме термометры показали +11,8 градуса (в 2017 году +7,6 градуса). В Великом Устюге (+11,7 градуса) побит рекорд 2017 года (7,6 градуса). В Вытегре и в Бабаеве термометры показали накануне по 9,8 градуса. Таким образом, в Вытегре побит рекорд 1975 года (6,7 градуса), а Бабаеве 2015 года (9,3 градуса).

В Вологде максимальная температура составила 9,9 градуса, что выше показаний 2017 года (6,8 градуса).

Сегодня синоптики также не исключают обновления температурных рекордов.