В Вологде с завтрашнего дня запретят выходить на лед

В черте города уже выявлено несколько опасных участков

В Вологде с завтрашнего дня запрещено выходить на лед. Из-за теплой погоды лед начал активно таять.

«На правом берегу реки установили 10 аншлагов, на левом берегу поставили ещё 11 аншлагов. Из-за повышения температуры воздуха и изменения погодных условия лёд стремительно теряет прочность, поэтому просим соблюдать требования и не подвергать риску свою жизнь и здоровье. С 17 марта начнем активную подготовку к паводку на водоемах – у мостовых сооружений будут проводиться ледорезные работы и чернение льда, чтобы лед лучше таял. Это позволит минимизировать риск образования заторов», — рассказал руководитель МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды» Николай Смирнов.

Специалисты выявили в городской черте уже несколько опасных участков с промоинами. В частности, в районе улицы Луговой, 1, у памятника 800-летию Вологды и в створе улицы Ленинградской, в устье реки Золотухи в районе улицы Лермонтова и в районе Баранково в устье реки Делёвки.