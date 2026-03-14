В Вологодской области третий день подряд падают температурные рекорды

В некоторых пунктах рекорды превышены почти в два раза

В Вологодской области накануне синоптики зафиксировали шесть температурных рекордов. Причем, рекорда отмечены как в самых западных округах, так и на востоке области.

К примеру, в Великом Устюге воздух прогрелся до 8,1 градуса (в 2015 году +6,1 градуса).

В Никольске и Тотьме также побиты рекорды 2015 года. 11 лет назад там фиксировалась температура в 6,6 и 6,4 градуса соответственно, накануне столбики термометров достигли отметки в 10,3 и 10,5 градуса.

В Вытегре максимальная температура накануне достигла 11,4 градуса (в 2015 году +6,2 градуса), в Бабаеве +12,1 градусов (в 2014 году +7,4 градуса).

Самая высокая температура зафиксирована в пятницу в Вологде +12,5 градусов (в 2014 году +5,7 градусов).

Сегодня синоптики также не исключают установление температурных рекордов.