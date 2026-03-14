В зоопарке под Вологдой нашли нарушения содержания животных

Владелец зоопарка оштрафован

В зоопарке, расположенном в деревне Ананьино Усть-Кубинского округа обнаружены многочисленные нарушения содержания животных. Нарушения выявлены во время плановой проверки инспекторами Северо-Западного управления Россельхознадзора.

В частности, на корма для животных не было соответствующих ветеринарных документов, в помещении для хранения кормов не велась фиксация температурно-влажностного режима, а в журнале дезинфекции не отражались сведения по дезинфекции кормушек и поилок.

«Кроме того, должностными лицами ведомства было зафиксировано, что вольеры с опасными животными не обеспечены надписями «Осторожно, хищники!», не утвержден перечень животных, допущенных до физического контакта с посетителями, пространство и обстановка, удовлетворяющая потребностям животных в физической активности, необходимой для поддержания их благополучия, обеспечены не во всех вольерах», - рассказали в управлении Россельхознадзора.

В ведомстве посчитали, что эти факты являются нарушением требований к содержанию животных, на основании чего владелец зоопарка оштрафован.