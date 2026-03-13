Георгий Филимонов заявил об увеличении пунктов медосвидетельствования на дорогах

Источник фото: 35.ТВ

Они будут задействованы в рейдах с патрулями Госавтоинспекции

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил об увеличении пунктов медосвидетельствования, которые будут участвовать в совместных рейдах с патрулями Госавтоинспекции на дорогах области. Они начнут работать уже в этом году.

«Пополним автопарк учреждений здравоохранения Вологодской области двумя передвижными пунктами, с помощью которых на дорогах проводятся медицинские освидетельствования водителей на состояние опьянения. Автомобили передадим в пользование медицинских организаций Череповца и Великого Устюга уже этим летом. Новый транспорт приобрели за счет средств областного бюджета, на каждый из них направили по 17 миллионов рублей», – рассказал Георгий Филимонов.

Каждый пункт оборудован аппаратурой для проведения химико-токсикологических исследований, а также зоной для забора биологический проб. Также там созданы условия для корректного оформления всей необходимой документации. В работе техники задействуют опытного врача или фельдшера, прошедшего специальное обучение.

Как отметили в пресс-службе губернатора, профилактические рейды – один из комплексов мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения.