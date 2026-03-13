Новый препарат для лечения сетчатки глаза начали применять в Вологде

Источник фото: 35ТВ

Препарат зарегистрирован всего несколько месяцев назад

Новый препарат для лечения сетчатки глаза начали применять в областной офтальмологической больнице. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, препарат всего несколько месяцев назад зарегистрирован за рубежом, а сейчас начал применяться в России. В Вологде с применением нового препарата проведены уже 23 операции. Ранее подобные операции проводились только в крупных научных центрах.

«Метод направлен на снижение образования патологических кровеносных сосудов внутри глаза, которые возникают при различных заболеваниях и могут приводить к ухудшению зрения. Инъекции сегодня считаются распространенной и эффективной медицинской процедурой. В больнице их проводим практически ежедневно, – рассказал врач-офтальмолог Иван Лета.

Специалисты пояснили, что препарат требуется в основном людям пожилого возраста, пациентам с сахарным диабетом, а также с сосудистыми заболеваниями глаза.