Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде будут судить врача за гибель пациента

В Вологде будут судить врача-гастроэнтеролога одного из медицинских учреждений, по вине которого. Как считает следствие, погиб пациент. 29-летняя женщина врач обвиняется по статье за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

«В январе 2024 года врач, имеющий реальную возможность и образование, соответствующее занимаемой должности, не интерпретировала лабораторные показатели пациента, выставила последнему неверный диагноз, а также приняла необоснованное решение о его переводе в другое медицинское учреждение, нарушив преемственность в оказании медицинской помощи», - сообщает региональное управление следственного комитета. «В больницу поступил молодой человек 2003 года рождения. Врач, имевшая возможность оценить реальную картину состояния пациента, не диагностировала у него острое поражение печени, вызванное отравлением парацетамолом и аспирином», - уточнили в прокуратуре области.

Пациент в результате не получил необходимую медицинскую помощь и болезнь завершилась летальным исходом.

Как посчитали следователи, между некачественным оказанием медицинской помощи и смертью пациента существует причинно-следственная связь.

В настоящее время расследование дела завершено и материалы переданы в суд.