Вологодские синоптики рассказали, как долго продержится теплая погода

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

В ближайшие дни возможные новые температурные рекорды

Вологодские синоптики рассказали, как долго в регионе продержится теплая весенняя погода с превышением температурной нормы.

По их словам, в ближайшие дни в регионе ожидаются новые температурные рекорды. К примеру, сегодня ожидается обновлением максимальных значений, поскольку ожидается повышением температуры до +11 градусов. В субботу температура будет еще выше.

«В ночь на субботу обойдется без осадков, около 0, на западе слабый «плюс». Днем ожидается малооблачная погода и без осадков, максимальная температура от +10 до +15 градусов, что станет рекордным для многих метеостанций», - уточнили в вологодском Гидрометцентре.

Примерно такая же погода сохранится в воскресенье и понедельник.

По словам синоптиков, похожая погода с превышением нормативных значений на 6-7 градусов сохранится до конца следующей недели.