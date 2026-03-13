Сегодня в Вологде запретят парковку на некоторых улицах

Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова

Автомобили нарушителей будут эвакуировать

В Вологде в пятницу запретят парковку автомобилей на двух участках городских улиц. Как уточнил глава города Сергей Жестянников, сегодня основные силы по уборке снега коммунальщики сосредоточат на улице Болонина и в микрорайоне ПЗ.

С 11:00 до 15:00 по пятницам нельзя оставлять машины в микрорайоне ПЗ-23.

На участке улицы Болонина от Ловенецкого до Мишкольцской по чётным числам месяца стоянка запрещена по одной стороне дороги, по нечётным – с другой.

В ночное время на площади Бабушкина на парковке у здания «Почты России» стоянка автомобилей запрещена с 01:00 до 02:00, а у здания железнодорожного вокзала запрет действует с 02:00 до 03:00.

Городские власти предупреждают, что автомобили нарушителей будут эвакуированы.