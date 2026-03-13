Кирилловский «Водоканал» навязывал услуги по ассенизации

Источник фото: Сергей Елагин, Business Online

На коммунальщиков пожаловались жители города

Кирилловское ООО «Водоканал» навязывало местным жителям услуги по ассенизации. С такой жалобой на коммунальное предприятие в региональное управление антимонопольной службы обратились местные жители. По их словам, «Водоканал», взимая плату по водоотведению, также дополнительно берет с горожан плату за услуги ассенизации.

«При этом стоимость одной ассенизационной машины без очистки сточных вод для физических лиц – абонентов водоканала, заключивших договор на холодное водоснабжение и водоотведение, составляет 1500 рублей», - рассказали в управлении ФАС.

В ведомстве уточнили, что коммунальное предприятие занимает доминирующее положение на рынке и должно соблюдать запреты, прописанные в Законе о защите конкуренции.

«Одновременное заключение с гарантирующей организацией договора на водоотведение и договора на вывоз жидких бытовых отходов не предусмотрено», - уточнили антимонопольном ведомстве.

Коммунальному предприятию выдано предупреждение о необходимости прекратить такие действия, которое предприятие должно исполнить до 3 апреля.